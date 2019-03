Libri Come, al via in 10 biblioteche

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Si è aperta, con un'inaugurazione plurale e diffusa in dieci biblioteche di Roma, la decima edizione di Libri Come, la Festa del Libro e della Lettura, dedicata nel 2019 alla 'Libertà', che si concluderà il 17 marzo.

"La decima edizione di Libri Come si inaugura in dieci biblioteche con una grande partecipazione da parte dei lettori e dei cittadini che ci fa capire quanto la letteratura e i libri stimolino ancora la curiosità e l'interesse della collettività" ha detto Marino Sinibaldi, curatore della manifestazione, prodotta da Fondazione Musica per Roma, con Michele De Mieri e Rosa Polacco.

Organizzata in collaborazione con le Biblioteche di Roma, Libri Come ha visto ospiti nelle biblioteche: Amanda Craig, Roberto Costantini, Cinzia Leone, Michela Marzano, Enrico Palandri, Maria Francesca Venturo, Viola Di Grado, Marcantonio Lucidi, Goffredo Buccini, Enrico Castelli Gattinara. Dal 15 marzo la Festa del Libro, che festeggia 10 anni, vedrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma, oltre 250 ospiti.