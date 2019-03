Israele: esercito, 2 razzi da Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 MAR - L'esercito israeliano ha a annunciato il lancio di due razzi da Gaza che hanno fatto scattare l'allarme antimissili a Tel Aviv e nel centro del paese. Soltanto uno dei due razzi è stato intercettato dall'Iron Dome mentre il secondo è caduto in un'area aperta. Alcuni media sostengono che i razzi in questione siano dei Fajar che hanno una gittata in grado di raggiungere Tel Aviv e la parte centrale di Israele. Razzi che sarebbero in possesso della Jihad islamica a Gaza.