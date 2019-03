Baglioni torna 'Al centro' della scena

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Venerdì 15 marzo, al Modigliani Forum di Livorno, Claudio Baglioni sarà di nuovo 'Al centro', per l'inizio della seconda parte del tour che lo vede protagonista delle principali arene indoor d'Italia. Grazie al palco al centro, il pubblico - disposto a 360 gradi - può rivivere, insieme all'artista, mezzo secolo di grande musica, attraverso tutti i più grandi successi - per la prima volta - in ordine cronologico.

'Al centro', premiato come 'BestShow 2018' dalla rivista Sound&Lite, si chiuderà il 26 aprile al Nelson Mandela Forum di Firenze.