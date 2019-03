G.Grillo urgente decreto Calabria in CdM

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Il quadro in Calabria è veramente allarmante e penso che il decreto per la Calabria in questo momento sia una delle cose più urgenti che il Consiglio dei Ministri dovrà approvare; sto andando a parlare col premier Conte proprio di questo". Lo ha detto il ministro della Salute, Giulia Grillo, in merito allo scioglimento per l'infiltrazione mafiosa della Ast di Reggio Calabria. "Con i miei commissari - ha rilevato - arrivo a valutare anche una situazione di disastro economico mostruoso". "Parlo di disastro economico mostruoso - ha spiegato Grillo a margine della presentazione del rapporto al Parlamento sullo stato di attuazione della legge per la terapia del dolore - perché tutte le aziende sanitarie e ospedaliere hanno chiuso i bilanci in negativo per decine di mln di euro".