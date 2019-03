Erdogan, Netanyahu ladro e tiranno

(ANSA) - ISTANBUL, 13 MAR - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è un "ladro che guida Israele" e un "tiranno" che "massacra bambini palestinesi di 7 anni". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, dopo il duro scambio di accuse tra il suo portavoce Ibrahim Kalin e lo stesso Netanyahu. Ieri, il suo portavoce Kalin aveva accusato via Twitter Netanyahu di "razzismo" verso gli arabi israeliani di religione islamica, per aver detto che Israele "non è uno stato di tutti i cittadini" ma "solo" degli ebrei. Parole cui il capo del governo israeliano ha replicato definendo Erdogan "il dittatore della Turchia" e accusandolo di arrestare "i giornalisti e i giudici".