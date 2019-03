Bolle, riflessioni oltre la danza

(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Adrenalina, passione, soddisfazioni e successo per un grande artista in giro per il mondo. Ma la sera, a teatro chiuso, arriva il momento delle riflessioni, di passeggiate alla scoperta delle città, di conversazioni notturne, qualche volta anche di solitudine. In un documentario in 4 puntate l'étoile della Scala, Roberto Bolle, racconterà la sua vita a riflettori spenti. Un format inventato da lui con l'obiettivo di portare ancora la danza in tv e diffonderla sempre più ("la mia missione" dice). E l'occasione per parlare delle città che per lui hanno avuto un'importanza particolare.

Si intitola 'Questa notte mi ha aperto gli occhi', il documentario prodotto da Ballandi Arts e Artedanza, in onda dal 16 marzo ogni sabato alle 21,15 su Sky Arte.

Nella prima puntata, a Londra, Bolle incontrerà Jonathan Coe; la settimana successiva sarà a New York, dove la sua conversazione notturna avrà come interlocutore Roberto Saviano; poi a Tokyo con lo scrittore David Peace e infine a Milano con Michele Serra.