Anche gli Emirati fermano i Boeing Max 8

(ANSA) - DUBAI, 13 MAR - Anche gli Emirati Arabi Uniti hanno vietato i voli dei Boeing 737 Max 8 dopo l'incidente di un aereo dello stesso tipo della linea Ethiopian Airlines, chiudendo dopo l'analoga decisione dell'Oman un mercato chiave per il velivolo nella penisola arabica Gli Emirati avevano inizialmente detto di essersi uniti alle autorità degli Stati Uniti e di Boeing "per indagare e raccogliere dati" per aiutare a risolvere quanto accaduto nell'incidente di domenica in Etiopia, poi ieri in tarda serata l'annuncio dello stop ai velivoli Max 8. l'Autorità generale per l'aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti ha detto di essere in contatto con le autorità cinesi e di altri paesi, definendo il divieto sull'aeromobile nel suo spazio aereo "una misura precauzionale". La compagnia aerea FlyDubai, di proprietà del governo di Dubai, opera undici Boeing Max 8 e due Max 9. La sua flotta totale è di circa 60 velivoli, inclusi altri modelli del 737.