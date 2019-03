Leonardo, il mistero della Gioconda nuda

(ANSA) - CHANTILLY (FRANCIA), 12 MAR - La Francia celebra Leonardo e i 500 anni dalla sua morte e nel castello di Chantilly va in scena l'affascinante mistero del cartone con la "Gioconda nuda" disegnata a carboncino. Tanti gli interrogativi intorno a quest'opera e al suo tema, che ha ispirato tanti altri dipinti. In giro per il mondo, saranno riuniti proprio a Chantilly per una mostra-evento dal 1 giugno al 6 ottobre.

"Per la prima volta - spiega illustrando a Chantilly, in anteprima, i risultati del lungo studio sul cartone e gli obiettivi dell'esposizione Mathieu Deldicque, curatore del locale museo Condé - verranno mostrate insieme le due opere più emblematiche di questa serie della Gioconda Nuda, il cartone di Chantilly e la 'Venere' dell'Ermitage di San Pietroburgo". Il cartone di Chantilly, studiato per lunghi mesi nei laboratori del Louvre, rappresenta "un'altra modella, non Monna Lisa - precisa Deldicque - una bellezza immaginaria, ideale, pensata da Leonardo da Vinci, che presenta anche elementi mascolini".