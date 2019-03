Aereo caduto: Fi, sospendere B737Max

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Anche l'Australia ha sospeso i voli dell'aereo B737Max. Non si capisce perché l'esecutivo, l'Enac e gli organi preposti si oppongano alla richiesta di Forza Italia per un supplemento di controlli sui voli operanti in Italia, in assenza dei quali occorre sospendere l'operatività di questi voli. Nessun rischio reale e potenziale a carico dei passeggeri può essere tollerato finché non si sarà assolutamente certi della sicurezza di questi aerei. Dire che i velivoli 'rispettano le prescrizioni operative del costruttore' non basta". Lo dichiara in una nota Deborah Bergamini, vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera e Responsabile Trasporti di Forza Italia.