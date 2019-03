Wanda Nara, Icardi vuole restare a Inter

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - "Io lavoro per Mauro, lui sta bene all'Inter e vuole restare e io lavoro per fare la pace. Lui vuole giocare e vuole continuare la sua carriera all'Inter.

Speriamo che tutto si risolva il prima possibile". Lo ha detto Wanda Nara, moglie e manager di Mauro Icardi, durante "Tiki Taka" su Canale 5. "L'incontro con Marotta? Preferisco non dire niente - ha proseguito -. È stata comunque una settimana positiva, perché siamo riusciti a parlare in maniera seria. Ormai parlo più con Marotta che con Mauro".