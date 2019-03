Nissan: Ghosn verso partecipazione a Cda

(ANSA) - TOKYO, 11 MAR - L'ex presidente della Nissan-Renault-Mitsubishi Motors, Carlos Ghosh, attende il benestare della Corte distrettuale dei Tokyo per poter partecipare al Cda degli azionisti di Nissan previsto questo martedì. Lo ha reso noto l'avvocato dell'ex tycoon 64 enne, rilasciato su cauzione lo scorso mercoledì dopo oltre tre mesi di detenzione, aggiungendo che la risposta del tribunale potrebbe arrivare in giornata.

La Nissan aveva rimosso Ghosn dal suo incarico dopo l'arresto in novembre, ma l'ex top manager rimarrà un membro del consiglio di amministrazione almeno fino al prossimo Cda straordinario dell'8 aprile, quando la casa auto nipponica con ogni probabilità deciderà di rimuoverlo, per rimpiazzarlo con il nuovo presidente di Renault, Jean-Dominique Senard.

Ghosn è accusato di una serie di illeciti finanziari, tra cui l'aver sottostimato i suoi compensi dal 2010 al 2017, e l'abuso di fiducia aggravata. Imputazioni che l'ex dirigente continua a negare.