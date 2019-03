I 50 anni di Beppe Fiorello

(ANSA)-ROMA, 10 MAR- Auguri Giuseppe Fiorello, tra i pochi 're' delle fiction Rai (Salvo Montalbano permettendo), mai detronizzati, sempre seguitissimo dagli spettatori anche per la cura con la quale sceglie le produzioni che interpreta. Il 12 marzo compie 50 anni e festeggia i primi venti anni di carriera.

"Dietro ogni uomo si nasconde una storia che vale la pena raccontare. - spiega citando i tanti ruoli interpretati per cinema e tv. "La sfida è mettermi in gioco per non deludere e non tradire le aspettative del personaggio reale o della famiglia". Ricordando il caso della fiction dedicata a Mimmo Lucano, che è stata bloccata, precisa: "Un attore rischia, lo metto in conto". A maggio tornerà sul set per girare col regista Alessandro Angelini 'Gli Orologi del Diavolo'. "E' la prima lunga serie della mia vita, una coproduzione Italia-Spagna. Io interpreto Gianfranco Franciosi, infiltrato quasi per caso nei Narcos per quattro anni, abbandonato dallo Stato, come ha raccontato lui stesso nel libro omonimo scritto con Federico Ruffo"