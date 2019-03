Arriva Border, thriller sull'identità

(ANSA) ROMA 10 MAR - Sono creature dei boschi vicine agli animali, ultima resistenza di qualcosa il cui ricordo è ormai solo nel mito, i protagonisti del fantasy-horror d'autore 'Border - Creature di confine' secondo film del regista scandinavo di origini iraniane Ali Abbasi, in sala dal 28 marzo distribuito da Wanted, PFA e Valmyn. Eppure in questo lavoro per certi versi urticante e che si nutre nel romanticismo del nord Europa, tutto inizia in sordina in un'atmosfera di normalità. La protagonista, Tina, (Eva Melander), è una guardia della dogana.

Goffa e brutta, è bravissima nel suo lavoro, guidata da un olfatto eccezionale, che le permette di riconoscere subito chi ha qualcosa da nascondere. La sua è una vita ordinaria fino a quando incontra Vore (Eero Milonoff) che sembra un suo doppio.

Scatta l'attrazione e si capisce che i due condividono una natura segreta. Candidato all'Oscar per il trucco, Border è stato premiato agli EFA e a Cannes. E' tratto da un racconto di John Ajvide Lindqvist, definito lo "Stephen King scandinavo"