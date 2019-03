Tim: Cassa depositi prestiti sale a 8,7%

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - Cassa depositi e prestiti è salita all'8,7% del capitale di Tim. Lo si legge da un filing inviato alla Sec (la Consob statunitense). Cdp era stata autorizzata dal consiglio di amministrazione dello scorso 14 febbraio a incrementare la sua quota in Tim fino al 10%.

La Cdp all'ultima assemblea Tim deteneva il 4,9% di Tim e aveva di fatto preannunciato la sua crescita, entro i tempi perché la quota possa interamente avere i diritti di voto nella prossima assemblea del gruppo tlc del 29 marzo prossimo.

L'ultima comunicazione alla Sec indicava una quota del 7,1%.

Non si esclude che questa mossa possa portare a un ulteriore incremento fino a sfiorare il 10%. Ovviamente in questo modo Cdp si pone ancor di più come ago della bilancia tra Elliott e Vivendi in Tim, ma di fatto - essendo anche azionista al 50% di Open Fiber - potrà favorire la costituzione della rete unica, alla quale è favorevole il Governo.