Tav, Salvini: "Nessuna crisi in vista"

(ANSA) - MILANO, 09 MAR - "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di Governo. Non c'è nessuna crisi in vista", dice Matteo Salvini parlando delle divisioni sul Tav. "La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani", aggiunge a Milano a un evento per il suo compleanno.

Elezioni anticipiate? "Non ci penso neanche - così il leader leghista -. Abbiamo fatto tanto in nove mesi e voglio fare ancora di più in cinque anni". "Io rimango convinto che la Tav si debba fare, per collegarci al resto dell'Europa - prosegue -.

Stiamo lavorando per riaprire tutto quello che altri hanno bloccato per anni e io farò di tutto perché, coinvolgendo la Francia e l'Europa, l'opera si faccia. Gli italiani ci chiedono di lavorare e questo faremo". "Sono disponibile a tutto: se non c'è accordo del governo, si può pronunciare il Parlamento - ancora Salvini -, si possono pronunciare gli italiani con un referendum consultivo. L'accordo si può trovare in Parlamento o nel Paese".