Tav, Cirio (Fi): "Ue chiede chiarezza"

(ANSA) - TORINO, 9 MAR - "L'Ue chiede chiarezza, non possiamo rischiare di perdere i fondi europei e di tornare indietro".

Così l'europarlamentare di Forza Italia Alberto Cirio, candidato in pectore del centrodestra alla presidenza della Regione Piemonte, al suo arrivo a Torino Incontra. Il centro congressi ospita questa mattina un vertice sulla Torino -Lione tra i parlamentari piemontesi e i rappresentanti delle imprese e del mondo produttivo.

"In campagna elettorale la Lega ha detto che la Tav va fatta - aggiunge Cirio - e sono convinto siano persone serie".

All'incontro con i parlamentari sono presenti, tra gli altri, i vertici di Unione Industriale, Api, Amma, Ascom, Federalberghi e tutte le altre associazioni di categoria che da sempre sostengono l'importanza della realizzazione della Torino-Lione per lo sviluppo economico del Piemonte.