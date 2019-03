Sci: gigante Kraniska a Kristoffersen

(ANSA) - KRANJSKA GORA (SLOVENIA), 9 MAR - Il campione del mondo norvegese Henrik Kristoffersen in 2.26.63 ha vinto lo slalom gigante di cdm a Kranjska Gora.

Secondo - per lui e' il primo podio in carriera - il suo connazionale Rasmus Windigstad in 2.26.8; terzo lo svizzero Marco Odermatt in 2.27.19. 7. Solo 6/o in 2.27.55 il campione austriaco Marcel Hirscher che ha cosi' comunque anche matematicamente gia' vinto in anticipo la sua ottava Coppa del mondo in serie. Una impresa che ha dell'incredibile. Ha cosi' anche una collezione di 20 coppe del mondo tra generali e di disciplina, eguagliando in questo il record della leggendaria Lindsey Vonn. Ancora una brutta gara per l'Italia con Manfred Moelgg unico azzurro in classifica, ma solo 24/o in 2.28.91.

Domani tocca allo slalom speciale.