Nardi ha scritto biografia con Einaudi

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - Uscirà da Einaudi Stile Libero l'incredibile storia che Daniele Nardi ha iniziato a scrivere insieme ad Alessandra Carati, con cui è rimasto in contatto fino ai giorni immediatamente precedenti la scomparsa. Lo rende noto la casa editrice. "Se non dovessi tornare dalla spedizione desidero che Alessandra Carati continui a scrivere la nostra storia..." inizia così la lettera che Daniele ha lasciato ad Alessandra e che lei ha portato con sé rientrando dal campo base sul Nanga Parbat nel gennaio 2019, dove era arrivata per seguire i preparativi alla scalata invernale dell'inviolato sperone Mummery. I due avevano cominciato a lavorare al libro a maggio.

È l'avventura di un ragazzo che partendo da Sezze, in provincia di Latina, ha rincorso il sogno di lasciare la propria firma nel mondo dell'alpinismo estremo. Un racconto che culmina nella cronaca di un'impresa straordinaria, interrotta a poco dalla sua conclusione.