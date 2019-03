Cementir: utile 2018 +78%,dividendo +40%

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Cementir chiude il 2018 con un utile netto di gruppo a 127,2 milioni di euro in crescita del 78% sul 2017. Il dividendo proposto è di 0,14 euro per azione (+40% rispetto all'anno precedente). Confermati poi i dati preconsuntivi, diffusi a metà febbraio, con ricavi al record storico di 1.196,2 milioni di euro in crescita del 4,9%, un margine operativo lordo a 238,5 milioni di euro in crescita del 7,1% e un risultato operativo a 153,2 milioni di euro (+9%).

Le previsioni per il 2019 indicano un margine operativo lordo tra 250 e 260 milioni di euro e un indebitamento finanziario netto a 245 milioni di euro, includendo gli impatti stimati dell'IFRS 16.