Borsa: Tokyo, apertura in calo (-0,64%)

(ANSA) - TOKYO, 7 MAR - La Borsa di Tokyo apre le contrattazioni in negativo, seguendo la fase di correzione degli indici azionari statunitensi in calo per il terzo giorno consecutivo, mentre si offuscano le speranze di un accordo a breve termine sul commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti. Il Nikkei perde lo 0,64% a quota 21.459,27, cedendo 137 punti. Sul fronte valutario lo yen è poco variato sul dollaro a un valore di 111,60 e a 126,20 sull'euro.