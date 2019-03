Totti "Difenderò sempre Di Francesco"

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - "Io lo difendo non perché sia mio amico, ma perché sono un dirigente della Roma e lui è il mio allenatore. Lo difenderò sempre". Così Francesco Totti a Sky a pochi minuti dal fischio di inizio di Porto-Roma che non vale solo per i quarti di finale di Champions, ma anche per il futuro del tecnico abruzzese. "Oggi e' una gara decisiva per noi, per la Roma, per la città - ha detto l'ex capitano - Il mister ha un'adrenalina che nessuno può immaginare, io lo so perchè lo conosco. So come sta affrontando la gara lui - aggiunge Totti, rispondendo alla domanda sulle novità tattiche di stasera - e noi gli daremo tutto il supporto possibile. Totti chiarisce poi la decisione di Di Francesco di mandare Fazio, tra i peggiore in campo nel derby, in tribuna: "Fazio ha accusato un piccolo risentimento al flessore dopo il derby e il mister ha voluto non rischiarlo anche su indicazione dei medici. Durante la partita cercherà di cambiare il modulo come vorrà lui".