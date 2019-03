Spalletti, Nainggolan? In campo va Inter

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - ''La partita è importantissima e ovviamente qualsiasi calciatore manchi diventa un dispiacere. Ma a prescindere da chi manca, in campo poi va sempre l'Inter''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così l'assenza per infortunio di Radja Nainggolan nella gara di domani contro l'Eintracht Francoforte. ''Dispiace per la sua assenza però mi devasta di più l'assenza dei calciatori fuori lista, dire loro che non possono esserci - prosegue -. Questa è la vera cosa che rattrista, sarebbe stato giusto che ci fossero stati per come si sono allenati''.