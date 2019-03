Spalletti Icardi? Penso ad Eintracht

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - "Ho saputo dell'incontro tra Marotta e Icardi ma non ho avuto tempo di informarmi, stavo preparando l'allenamento e una partita che riempie le mie attenzioni. Non c'è spazio per pensare ad altro". Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti commenta così il confronto avvenuto oggi tra l'ad nerazzurro Marotta e Mauro Icardi. "Il caso ci disturba? Quando si vestono colori importanti ci sono sempre cose che non viaggiano come vorresti - ha proseguito nella conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Eintracht Francoforte -. Devi saper gestire le insidie del ruolo che hai e mettere in campo la tua qualità comunque, è il costo da pagare per essere un giocatore di questo club".