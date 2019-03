(ANSA) - PARIGI, 06 MAR - L'Ocse vede nero per l'Italia: l'organizzazione parigina, nel suo Interim Economic Outlook presentato oggi a Parigi, rivede al ribasso la crescita italiana portandola in segno negativo, -0,2, nel 2019, per risalire allo 0,5 nel 202. Il taglio è, rispettivamente, di -1,1 e -0,4 punti rispetto alle previsioni del precedente Economic Outlook di novembre. La stima sul 2019 è la peggiore fra le principali organizzazioni economiche internazionali. (ANSA)