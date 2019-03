A Muccino il David dello Spettatore

(ANSA) - ROMA, 6 MAR - A casa tutti bene di Gabriele Muccino si aggiudica il David dello Spettatore della 64/a edizione dei premi David di Donatello. Lo annuncia Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Il riconoscimento sarà consegnato il 27 marzo nell'ambito della cerimonia di premiazione dei David, in diretta in prima serata su Rai1, condotta da Carlo Conti.

A casa tutti bene ha collezionato il maggior numero di spettatori e presenze fra le uscite in sala entro il 31 dicembre 2018: sulla base dei dati forniti da Cinetel e calcolati entro la fine di febbraio 2019, il film di Muccino ha totalizzato un milione e 430mila spettatori. A casa tutti bene è anche candidato a tre David: Migliore attore non protagonista per Massimo Ghini, Migliore musicista per Nicola Piovani e Migliore canzone originale, "L'invenzione di un poeta" (musica di Nicola Piovani, testo di Aisha Cerami e Nicola Piovani, interpretata da Tosca).