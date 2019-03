Tav: Chiamparino, allungano solo brodo

(ANSA) - TORINO, 5 MAR - "Mi sembra che la montagna abbia partorito un topolino, anzi un brodino visto che c'è un ulteriore allungamento del brodo". Così, a margine della presentazione del buono nido della Regione Piemonte, il presidente Sergio Chiamparino a proposito del vertice di governo sulla Tav di questa mattina a Roma. "La scadenza è dietro l'angolo - aggiunge - e non capisco cosa ci sia ancora da approfondire". Senza l'ok a far partire i bandi - sottolinea il presidente della Regione Piemonte - "sarà inevitabile mettere in campo tutte le forme di pressione politica necessarie e il primo passo, se diranno no o ci saranno ulteriori rinvii, sarà da parte mia far partire al ministero dell'Interno il quesito per avere il via libera per indire, con le elezioni europee, una consultazione popolare. Le frasi che ho sentito oggi - conclude Chiamparino - sono alquanto critiche e sono le stesse che sento da novembre".