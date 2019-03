Francia:arrestato detenuto asserragliato

(ANSA) - PARIGI, 5 MAR - Michael Chiolo, il detenuto radicalizzato che si era asserragliato in un locale della prigione di Condé-sur-Sarthe, è stato arrestato dagli uomini delle forze speciali francesi insieme con la compagna. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, congratulandosi con le teste di cuoio del reparto RAID in un tweet. Questa mattina il detenuto aveva accoltellato due secondini per poi barricarsi con la sua compagna in un locale.