Commercio, Trump contro l'India

(ANSA) - WASHINGTON, 5 MAR - Donald Trump apre un nuovo fronte contro l'India. Mentre l'accordo sui dazi con la Cina appare vicino il presidente Usa in una lettera al Congresso annuncia che intende porre fine al programma che garantisce un trattamento commerciale preferenziale a New Delhi, permettendo a 5,6 miliardi di dollari di beni 'made in India' di entrare negli Usa esenti da dazi. "L'India - scrive Trump - non assicura agli Stati Uniti un accesso equo e ragionevole ai suoi mercati".