La Libertà, in edizione speciale 10 anni

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Festeggia i 10 anni con un tema cruciale, 'Libertà', 'Libri Come 2019' che dal 14 al 17 marzo ospiterà all'Auditorium Parco della Musica di Roma oltre 250 autori tra star e scrittori da scoprire, molti ancora poco famosi nel nostro paese, dalla polacca Olga Tokarczuk all'autrice di culto anglocanadese Rachel Cusk e dalla nuova generazione di scrittori russi Zoja Svetova. Dalla Spagna arrivano Javier Cercas, Clara Uson, Manuel Vilas e dagli Usa Peter Cameron. Grande attesa per il concerto di Franco Piersanti e l'Orchestra Roma Sinfonietta che il 15 marzo presenteranno le musiche della serie dedicata al Commissario Montalbano. E all'Auditorium potrebbe arrivare anche il regalo di una lezione sulla Libertà di Andrea Camilleri. Tanti gli autori italiani tra cui Gianrico Carofiglio, Niccolò Ammaniti, Michela Murgia e i candidati al Premio Strega 2019, Marco Missiroli e Antonio Scurati. L'apertura, come è ormai consuetudine, sarà in contemporanea in 10 biblioteche di Roma.