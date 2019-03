Incassi, Dragon Ball balza in testa

(ANSA) - ROMA, 4 MAR - Dragon Ball Super: Broly esordisce in testa al box office italiano del weekend: il film tratto dalla saga di Akira Toriyama ha incassato 1 milione 670 mila euro con una media 4.387 euro su 380 sale.

Effetto Oscar sulla seconda posizione: il recente vincitore dell'ambita statuetta, Green Book, che risale dal sesto posto al podio guadagnando 1 milione 84 mila (con una media di 2.282 euro con 475 copie) e un risultato complessivo di 7 milioni 311 mila.

Esordisce terzo Domani è un altro giorno con Marco Giallini e Valerio Mastandrea: l'incasso è di 706 mila euro.

Le altre new entry della top ten sono al quarto posto Ancora auguri per la tua morte diretto da Christopher Landon, sequel della horror comedy del 2017 con Jessica Rothe, che incassa 553 mila euro; al sesto Croce e Delizia di Simone Godano con Alessandro Gassmann, Fabrizio Bentivoglio, Jasmine Trinca e Lunetta Savino, che mette via 531 mila euro; al nono il cartoon C'era una volta il Principe Azzurro che guadagna 311 mila euro.