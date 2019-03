Jackson a rischio fortuna con film abusi

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - Michael Jackson mori' pieno di debiti. Ora e' considerato tra i "ricchi dalla tomba". Da oggi tutto potrebbe cambiare. Riusciranno le accuse di due ex bambini, protagonisti del documentario "Leaving Neverland", a scalfire un mito che due processi per pedofilia mentre Jacko era in vita non sono riusciti a incrinare? Il film di Dan Reed e' in onda il 3 e 4 marzo sulla rete HBO.

Gli eredi Jackson hanno dichiarato guerra facendo causa per danni da cento milioni di dollari. Nel film di Reed parlano due uomini adulti, Wade Robson e James Safechuck, che accusano Jackson di avere avuto ripetuti rapporti sessuali con loro quando avevano rispettivamente sette e dieci anni e lui era all'apice. Le accuse di "Leaving Neverland" non sono nuove ma acquistano nuova luce nell'era del #MeToo. La morte del cantante segno' la rinascita della fortuna. Gli eredi conclusero lucrosi accordi per film, nuovi album e show teatrali e il film potrebbe avere un impatto negativo.