Derby Lazio-Roma, un arresto e daspo

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Arrestato ieri sera, durante le fasi di afflusso allo stadio Olimpico per il derby Lazio-Roma, un tifoso romanista per resistenza. A bloccarlo gli agenti della Digos. Il supporter ha lanciato un oggetto contundente verso le forze dell'ordine, schierate su lungotevere Maresciallo Diaz. E' stato inoltre sottoposto a Daspo per la durata di 4 anni.

Successivamente, all'altezza di via degli Affari Esteri, un poliziotto è stato colpito alla testa da un sasso, riportando una lieve contusione. Un altro supporter giallorosso, trovato in possesso di un petardo, è stato sottoposto a Daspo della durata di un anno. Poco prima del fischio d'inizio c'è stata una rissa nella curva sud, per questioni legate all'esposizione della coreografia. La situazione è tornata poco dopo alla normalità.

Dopo l'inizio del secondo tempo un tifoso ha scavalcato la recinzione della tribuna Monte Mario e si è posizionava sul palchetto riservato agli sponsor nel settore autorità. Nei suoi confronti veniva emesso un Daspo della durata di 2 anni.