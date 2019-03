Venezuela: nuove sanzioni degli Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 1 MAR - Gli Usa hanno imposto nuove sanzioni a sei alti responsabili della sicurezza venezuelana vicini a Nicolas Maduro per aver bloccato l'ingresso degli aiuti umanitari. Lo ha reso noto il tesoro Usa.

L'inviato speciale Usa per il Venezuela Elliott Abrams ha intanto escluso un intervento militare nel Paese, nonostante i commenti in senso contrario da parte di Mosca.