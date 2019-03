Anche Mahmood a Festival Giornalismo

(ANSA) - PERUGIA, 1 MAR - Anche Mahmood, il vincitore del Festival di Sanremo, sarà tra i protagonisti della 13/a edizione del Festival internazionale del giornalismo che si terrà a Perugia dal 3 al 7 aprile. e proporrà un programma sempre più internazionale "e riconosciuto ormai come il più importante al mondo, dove nessuno vuole mancare" è stato sottolineato nella conferenza stampa di presentazione.

Il Festival si propone come "luogo d'incontro irrinunciabile per la discussione sul giornalismo e su temi cruciali che riguardano da vicino la società". Si articolerà in quasi 300 eventi con 600 speaker, il 49% donne. "Era uno dei nostri obiettivi quello della parità tra uomini e donne" ha affermato Arianna Ciccone, storica organizzatrice e anima del Festival.

Tra gli appuntamenti quello con Mahmood che sarà intervistato da Luca Valtorta.

Alla presentazione hanno partecipato anche della presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini e il sindaco di Perugia Andrea Romizi.