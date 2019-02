Napoli, pakistano picchiato da baby gang

(ANSA) - NAPOLI, 28 FEB - Un cittadino pakistano è stato aggredito con spranghe e mazze l'altra notte da un gruppo di ragazzini a Napoli. L'uomo è stato costretto a fare ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale 'Cardarelli' ma non ha riportato gravi ferite. La vicenda è avvenuta nella zona di Porta Nolana.

A darne notizia è il movimento "Potere al Popolo". L'uomo stava rientrando nella sua abitazione quando - secondo quanto si legge in una nota di "Potere al Popolo" - è stato aggredito da una baby gang armata di spranghe e mazze, ma dopo alcuni colpi è comunque riuscito a mettersi in salvo raggiungendo di corsa la sua abitazione. Indaga la polizia. Il pakistano ha poi postato un video su facebook nel quale racconta di essere stato aggredito da una dozzina di ragazzi. "Non si può rimanere in silenzio, ed è questo suo invito che rilanciamo, perché sono troppi gli episodi che stanno avvenendo nei nostri quartieri e la collaborazione di tutti è fondamentale per invertire la rotta", conclude la nota.