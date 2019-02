Migranti: Conte, Italia lasciata sola

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Sull'immigrazione "non bisogna lasciare margini di azione ai trafficanti di esseri umani, ma nessuno è autorizzato a chiudersi nel suo orticello. Finora l'Italia è stata lasciata sola ed ha salvato l'onore dell'Europa, ma se continuiamo a procedere secondo miopi convenienze l'Europa continuerà ad avvolgersi in una spirale di crisi da cui non usciremo. E' un problema che riguarda tutti".

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla presentazione della Relazione annuale dell'intelligence.