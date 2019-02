Iniziativa per espellere Orban dal Ppe

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - E' partita nel Ppe, su iniziativa dei paesi nordici una campagna per richiedere l'espulsione del partito Fidesz di Viktor Orban. A spiegarlo all'ANSA Anna Maria Corazza Bildt, eurodeputata del partito moderato svedese.

"Per quasi dieci anni c'è stato un dialogo per portare Orban in linea con i nostri valori e principi, ma il risultato in Ungheria è che la situazione dei diritti fondamentali e dello stato di diritto si sta deteriorando", ha detto. "Ha voltato le spalle ai valori del Ppe è ora di considerare se appartiene o meno alla nostra famiglia".