Usa, Camera dice no a emergenza per muro

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - La Camera americana ha approvato con 245 sì e 182 no una risoluzione per bloccare la dichiarazione di emergenza da parte del presidente Donald Trump per costruire il muro col Messico.

Ora il testo sarà sottoposto al Senato. Per superare l'annunciato veto di Trump il Congresso avrà bisogno di una supermaggioranza di due terzi, scenario alquanto improbabile.