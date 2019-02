Tv, torna Made in Sud

(ANSA) - NAPOLI, 27 FEB - 'Made in Sud', il ritorno. Con l'inedita coppia composta dal ballerino Stefano De Martino, al suo debutto come conduttore, e dalla 'veterana' Fatima Trotta, al via lunedì 4 marzo (21.20 su Rai2 in diretta da Napoli) la nona stagione dello show comico targato Tunnel Produzioni che nell'era Freccero, dopo lo stop di due anni, si annuncia completamente rinnovata.'All star' la squadra (con Arteteca, Paolo Caiazzo, Ditelo Voi, Gino Fastidio, Simone Schettino, Antonio D'Ausilio, Peppe Iodice, Francesco Paolantoni, Max Cavallari, e ancora Mino Abbacuccio, Mariano Bruno, Enzo e Sal, Laurato e Rosaria Miele, Francesco Albanese) che presenterà tutti personaggi inediti più qualche cult, sullo sfondo di una scenografia, definita 'barocco-pop'. Tra le novità le partecipazioni straordinarie di Elisabetta Gregoraci e Biagio Izzo. ''Sarà una bella sfida. Ringrazio il centro Rai di Napoli a cui devo molto della mia carriera - dice Freccero - qui abbiamo realizzato programmi come Convention, Pippo Kennedy Show, Furore.