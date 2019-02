Egitto: 25 morti e 40 feriti a stazione

(ANSA) - IL CAIRO, 27 FEB - "Finora 25 morti e 40 feriti" é un bilancio fornito dall'inviato della dallo tv di Stato egiziana alla stazione centrale del Cairo dove una locomotiva ha urtato la fine di un binario tronco esplodendo e innescando un enorme incendio che é stato ora domato. Una "fonte medica" citata dal sito di Al Ahram, il principale quotidiano egiziano, riferendo di 24 morti alza a 50 il numero di feriti. Il premier egiziano Moustafa Madbouly, in una breve dichiarazioni a media, ha sostenuto che la causa dell'incidente non é nota, riferisce il sito. Lasciando intendere che viene privilegiata l'ipotesi dell'errore umano, il primo ministro - sempre come riferisce Al Ahram - ha detto comunque che del disastro "verrà considerato responsabile chiunque abbia trascurato il proprio lavoro o sarà trovato colpevole". Una "fonte della sicurezza" ha dichiarato allo stesso sito che l'incendio é stato dovuto all'esplosione del serbatoio del carburante della locomotiva dopo aver urtato la banchina del binario tronco.