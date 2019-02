Cohen, 'Trump razzista e imbroglione'

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - "Io so chi e' Donald Trump. E' un razzista, un truffatore, un imbroglione": e' uno dei passaggi dell'intervento con cui l'ex legale del presidente, Michael Cohen, apre la sua testimonianza davanti ai membri della commissione vigilanza della Camera del Congresso americano, testo anticipato dal New York Times. Trump da parte sua ha accusato l'avvocato di mentire "per ridurre la sua condanna in carcere". "Michael Cohen era uno dei molti avvocati che mi ha rappresentato (sfortunatamente). Aveva anche altri clienti. E' appena stato radiato (dall'albo degli avvocati) dalla corte suprema per falso e frode. Ha fatto brutte cose non legate a Trump. Sta mentendo per ridurre la sua condanna in carcere", ha scritto su Twitter il presidente.