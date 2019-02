Chelsea vince derby contro Tottenham

(ANSA) - LONDRA, 27 FEB - Due gol per continuare a rincorrere un posto nella prossima Champions League, ma soprattutto per restare aggrappato alla panchina di Stamford Bridge: il Chelsea supera il Tottenham 2-0 e Maurizio Sarri si salva, almeno per ora. Contro la squadra di Mauricio Pochettino, i Blues non solo meritano ampiamente i tre punti, ma dimostrano di essere uniti al loro allenatore. Questa volta nessuna defezione o ammutinamento: il successo sugli Spurs è frutto di abnegazione e applicazione tattica, un'attestato di fiducia a Sarri. Nelle altre partite della serata il Liverpool ne fa cinque al Watford, il City soffre e passa solo grazie a un rigore di Aguero contro il West Ham. Vittorie larghe anche per l'Arsenal (5-1 al Bournemouth) e United (3-1 in casa del Crystal Palace). In classifica il Liverpool sale a 69 punti, davanti al City 68, mentre il Tottenham resta a 60, l'Arsenal è quarto con 56, lo United quinto con 55 e il Chelsea sesto con 53.