R. Kelly trova i soldi per la cauzione

(ANSA) - WASHINGTON, 26 FEB - Il rapper R. Kelly e' riuscito a mettere insieme i 100mila dollari necessari come anticipo della sua cauzione e dovrebbe essere liberato a breve. Lo riferiscono le autorita'.

La star si e' dichiarata non colpevole per tutti i dieci capi d'imputazione per abuso sessuale aggravato nei confronti di quattro persone, di cui tre ragazze sotto i 17 anni.