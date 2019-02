Pd a Tria, quali investimenti persi?

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - "Quali sono gli investimenti persi dall'Italia per il mancato rispetto di patti internazionali, di cambio di contratti e per l'approvazione di leggi retroattive? Quanto tutto ciò ha inciso dal punto di vista della possibilità di posti di lavoro e crescita? Cosa intende fare il governo per riprendere una politica di investimenti che superi l'attuale blocco di grandi e piccole opere che secondo le stime ammonta a circa 36 miliardi di euro?". Lo chiede al ministro Giovanni Tria il gruppo del Pd della Camera in una interrogazione firmata da Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo, e da Luigi Marattin, capogruppo in commissione Bilancio.