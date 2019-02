Mattarella, priorità cura del territorio

(ANSA) - VITERBO, 26 FEB - "In Italia molte delle emergenze, delle calamità naturali sono dovute, o aggravate, da una scarsa cura del territorio. Questo è un tema centrale e deve essere una priorità per l'Italia, non solo per la salvaguardia della bellezza ma è decisivo anche per lo sviluppo economico". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Viterbo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'università della Tuscia.