Latte: assalto armato ad autocisterna

(ANSA) - SASSARI, 26 FEB - Nuovo assalto armato ad una cisterna del latte, stavolta nel Sassarese, nelle prime ore del mattino.

Due uomini armati di pisola e con il volto coperto hanno fermato l'autotrasportatore a Nule, in Provincia di Sassari, e lo hanno costretto a scendere dal mezzo e lo hanno legato ad un albero, quindi hanno appiccato le fiamme al mezzo che è stato parzialmente distrutto. Il Blitz arriva nel giorno in cui si apre in prefettura a Sassari il tavolo tecnico sul prezzo del latte. L'assalto è avvenuto in una stradina di campagna sulla provinciale 7, nel Goceano (Sassari), che collega Nule a Bitti. Il raid è l'ennesimo atto di un'escalation di proteste che stanno 'inquinando' la lotta dei pastori sardi per il prezzo del latte. Già diverse procure sarde si stanno occupando di questi e di altri episodi, come il blocco delle autocisterne per far buttare il latte appena raccolto sulla strada, e sono gia' scattate le prime denunce.