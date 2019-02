Corbyn invoca 'voto confermativo popolo'

(ANSA) - LONDRA, 26 FEB - Jeremy Corbyn contesta la linea di Theresa May e conferma la sua svolta sull'opzione di un referendum bis evocando "un voto pubblico confermativo" sulla Brexit che il governo porterà a casa. "Ho perso il conto del numero delle volte che il primo ministro ha rinviato" un voto in Parlamento, accusa, invitando la Camera a votare domani per il "credibile" piano laburista alternativo di un Brexit più soft.

Secca la replica della premier: un secondo referendum "sarebbe un tradimento della volontà popolare" espressa nel 2016.