Un altro bosco in fiamme nel Pisano

(ANSA) - PISA, 25 FEB - Un altro incendio boschivo si è sviluppato in serata a Santa Maria a Monte, nel Pisano, e sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Castelfranco di Sotto e San Miniato. Il rogo è piuttosto vasto e le fiamme ben visibili a chilometri di distanza. La sala operativa regionale ha inviato pompieri anche dal comando di Firenze con mezzi leggeri e personale volontario.

L'incendio è ad alcuni chilometri di distanza dai fronti di fuoco che stanno bruciando il versante di Buti del monte Serra e non è ancora chiaro se si tratti di un evento collegato a quel rogo o se invece le fiamme abbiano un'origine diversa. Da stamani nel Pisano sono al lavoro centinaia di uomini e decine di squadre di soccorso, anche a supporto della popolazione, tra vigili del fuoco, volontari delle associazione dell'antincendio boschivo, operai forestali e forze dell'ordine. Molte strade in prossimità delle aree interessate sono state chiuse al traffico per non intralciare i soccorsi.