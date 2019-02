Rami Malek, figlio immigrati, sono grato

(ANSA) LOS ANGELES, 25 FEB - Rami Malek, vincitore dell'Oscar per il migliore attore protagonista con Bohemian Rhapsody, era fra i favoriti ma è parso davvero meravigliato dell'Oscar ricevuto. Ha ringraziato la madre, presente in teatro e inquadrata in lacrime, e ha ricordato il padre, mancato prima che potesse vederlo diventare un attore di successo. "Credo che mi veda da lassù". Malek è figlio di emigranti e ha voluto sottolineare le sue origini: "Sono il figlio di immigrati egiziani, americano di prima generazione, non ero la scelta più ovvia ma a quanto pare ha funzionato".