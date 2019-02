Oscar, su palco ironia sul muro

(ANSA) LOS ANGELES, 24 FEB - "Non c'è un presentatore, non c'è la categoria film popolare e Messico non pagherà per il muro". Tina Fey, Rachida Jones e Amy Poehler hanno aperto la cerimonia degli Oscar. "Non siamo le presentatrici ma staremo sul palco un po' di più cosi chi non l'ha visto domani penserà che lo eravamo". Regina King ha vinto il primo premio della serata, migliore attrice non protagonista per Se la strada potesse parlare.